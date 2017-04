West Bladen announces honor students

West Bladen High recently released its honor rolls for the third quarter.

— Superintendent’s List (grades of 96 or above in all classes and seven absences or less): Ruby Arellano, Logan Autry, Alyssa Bell, Ciara Blanks, Autumn Brisson, Noah Bryan, Daniella Burga-Cupen, Alyssa Chadwick, Hugh Clark, Victory Crawford, Mariela Delvalle, Jenna Dove, Jenna Floyd, Tatianna Ford, Jennifer Gaytan Morales, Charles Gooden, James Hunter Green, Zaria Humphrey, Ashley Hunsinger , Kristen Hunt, Hunter Jackson, Nathan Kroesch, Brittney Landreth, Cynthea Landreth, Callie Lewis, Amber Long, Brianna Nance, Laikyn Pait, Ryan Pait, Luis Ramirez-Sechler, Kyla Reed, Mohagany Rozier, Oliva Sholar, Sophia Singletary, Madison Storms, Brandon Thompson, Harmony Weathers, Logan West, Jarrett Williams, Katelyn Willoughby, Taylor Willis, Daniel Zavala Lopez

— “A” Honor Roll (grades of 90 and above in all classes and 7 absences or less): Miguel Aguilar, Sarah Allen, Arely Alonzo Ortiz, Hannah Arnett, Kassidy Anderson, Victor Arellano Mata, Samuel Bedsole, Justus Belle, Jordan Benson, Ileida Berduo Lopez, Jazlyn Best, Chianne Beyor, Jamil Bostic, John Bowen, Rebecca Bowman, Maegan Brady, Kelly Bravo Verdugo, Erika Brigman, Andrew Bryan, Dawson Bryan, Kristina Bryan, Nolan Bryant, Anna Burden, Molly Burney, Zachary Burney, Madison Cierra Byrd, Alyssa Cain, Madison Cain, Dawton Callahan, Breanna Carlton, Fernando Carranza Toledo, Kelly Caulder, Janet Chavez, Veda Cheshire, Jacquelin Contreras, Taylor Corey, Gerardo Cristobal, Gabriel Cruz, Glorimar Cruz, Joseph DeMers, Abby Dawson, Bethany Davis, Raegan Davis, William Patrick Deavers, Kayla Dowless, Kolby Edwards, Oswaldo Estrade-Sagastume, Zachary Everitte, Omar Garcia, Chad Garner, Cody Garner, Mace Steven Garza Velarde, Kyle Gause, Andrew Gonzalez, Jorcahel Gonzalez Monroy, Kyla Gore, Akira Grimes, Christian Guijosa Santiago, Ashlynn Guyton, Katie Guyton, Makaylie Hammonds, Drew Harris, Matthew Harris, Richad Herrmann, Irvin Hernandez-Ortiz, Caroline Hester, Ashley Hickman, Jaya Howell, Gary Jackson, Valerie Jessup, Del Vondra Johnson, Alana King, Edgardo Lara, Savannah Lee, Cheyenne Lewis, Logan Lewis, Helen Lopez, Miguel Lopez-Garcia, Jean Louis, Trenton Lyons, Allie Marsh, Angel Martinez-Munoz, Sage McDonald, Sarah McLean, Danae McMillian, Michael McMillian, Ivan Mendoza Ortiz, Anna Moser, Austin Mullis, Bridgette Munoz Elizalde, Vanessa Nance, Brady Norris, Sean Nunnery, Pablo Ortega, Shawn Oxendine, Eddie Perez-Ortiz, Kiera Porter, Jerena Purdie, Diony Ramos George, Ian Ransom, Amy Reaves, Emily Reaves, Gerardo Reyes Maldonado, Janet Rivera, Allen Roberts, Clinton Ryckeley, Tristen Sadler, Raquel Sanchez, Kathryn Schultz, Thomas Shackleford, Ariel Shaw, Destinee Singletary, Kasee Singletary, Alyssa Smith, Cameron Smith, Chaley Smith, Claire Smith, Elijah Smith, Kaylee Stevens, Bethany Strickland, Ian Sykes, Abdiel Tapia, Jr., Alana Tatum, Anthony Ryan Tatum, Marcos Vazquez Aguilar, Brandon Walden, Christian Ward, Colby White, Marisa Williams, Jazmyne Wilson, Robert Windom, Austin Wright, Abigail Young, Jacob Young, Brigit Zuniga Labra

— “A/B” Honor Roll (grades of 80 or above in all classes and 7 absences or less): Summer Addington, Alfredo Aguilar, Elizabeth Allbright, Nicholas Alioto, Katherine Tatiana Alvarez, Isaac Arellano, Jonathan Ashworth, Morgan Babson, Kristaun Baldwin, Kerron Baldwin-Washington, Joshua Babson, Jamonte Ballard, Bonnie Baxley, Daquan Baxley, Jalen Baxley, Megan Baxley, Kaitlyn Beder, Brittany Benson, Kaleigh Benson, Scott Bowen, Tyre Boykin, Jonatan Bravo Perez, Mixi Bravo Perez, Conner Brisson, Nathan Brisson, Destinee Brown, Simone Brown, Rayna Bryan, Alleigh Buchanan, Bailey Bullard, Jake Butler, India Carney, Eduardo Carranza, Wesley Chavez-Sanchez, Payton Chavis, Kevin Chen, Brinkley Collier, Garrett Cook, Ana Cruz, Dominick Cruz, Reina Cruz-Antonio, Claudia Cuc Reyes, Jacilyne Culbreth, Tyneshia David, Devin Davis, Ethan Davis, Jerrad Davis, Justin Davis, Carley Dawson, Marie Deleon-Tomas, Micheal DeMers, Sayaun Dent, Hermindo Dian De Leon, Delmar Diaz Delon, Haleigh Dunn, Nicholas Edwards, Summer Evers, Jordan Paige Ezzell, Kala Marissa Ezzell, Katie Ezzell, Donovan Flinn, Mark Anthony Flores-Reyes, Trista Fores, Edgar Garcia, Edwin Garcia, Uriel Garcia Ortiz, Emily Garza, Jarred Gathings, Kailey Gause, Jaland Gillespie, Jeff Gonzalez, Larry Gonzales, Kashawn Gowens, Winter Graham, Samaria Grant, Shatease Grimes, Victoria Guerra, Nyzella Guions, Thomas Guyton, Ethan Hales, Trevor Hancock, Bryan Haro, Jason Haro, Tanaisia Haynes, Landon Hedgepeth, Jason Helms, Staci Helms, Jose Hernandez Osorio, Haley Hester, Jacob Hester, Jamison Hester, Samaya Hill, Kierra Hines, Mahailiyana Hines, Kayla Hunt, Sydney Jackson, Tykee Jeffries, Edrea Jenkins, Emanuel Jessup, Christina Jimenez, Luzsero Jimenez Rojas, Hollie Johnson, Jya Johnson, Frankie Kellam, Jacob Kinlaw, Jennifer Labra Labra, Nathan Landreth, Baamane Leak, Jaheim Lesane, Kamara Lewis, Kelsey Lewis, Keshawn Lewis, Richard Lewis, Octavian Lloyd, Tierra Lloyd, Victor Lopez Gomez, Ivanay Louis, Turea Lucy, Alanna Ludlum, Sandra Maldonado Ortiz, Hayleigh Mark, Azia McKiver, Tiara McLaurin, Rhett McLean, Joy Mills, Andrew Miranda, Deautise Mitchell, Brandon Moore, James Moore, Jodee Morphies, Matthew Morris, Robert Morris, Kiance Morrisey, Essance Murphy, Justin Nickel, Kevin Ortiz Cruz, Bailey Packer, Bryan Padilla, Kalvin Page, Alise Pait, Dalton Pait, Hunter Pait, Joseph Pait, Diana Panameno, Madilyn Parrish, Joana Perez Reyes, Cameron Peterson, Weston Pidgeon, James Priest, Makayla Pruitt, Caera Ransom, Shalanta Ratliff, Alexis Ray, India Rhodes, Janessa Richardson, Jasaiah Roberts, Channing Robeson, Jonathon Robinson, Taniyah Robinson Indra Rodriguez, Ivony Rosales Marchand, Tenasis Roseboro, Hernan Sanchez Trejo, Mireya Sandoval Barrios, Marcos Sandoval Garrios, Misael Sandoval Mendoza, Dylan Saraidaris, Brett Sasser, Beatriz Servin Gamas, Raekwon Shaw, Andrew Shepherd, April Smith, Colby Smith, Hannah Smith, Traquan Spivey, Tristian Stitz, Erica Storms, Trey Storms, Tate Sykes, Zamarys Tatum, JVahn Thomas, Allyson Thompson, Kaylee Thompson, Nolan Todd, Trey Turner, Melissa Valadez-Suarez, Jose Vasquez, Ricardo Vazquez, Dylan Vermillion, Trent West, Alexcia White, Destiny White, Grayson White, Szkharia Whitfield, Colton Wilson, Mikayla Winebarger, Roberto Zunun, Ronal Zunun