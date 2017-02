Food establishments are inspected by county

ELIZABETHTOWN — The Bladen County Health Department performed a total of 33 inspections during the month of January at food establishments.

Following are the dates of inspection, establishment, location and the final score. No specific violations were included.

— Jan. 4: Anderson’s Grill, Tar Heel, 96.0

— Jan. 5: Tar Heel Middle cafeteria, Tar Heel, 99.0

— Jan. 5: Kemp’s Grill, Tar Heel, 90.0

— Jan. 6: Pizza Hut, Elizabethtown, 94.0

— Jan. 9: Hwy. 242 Grill, Ammon, 96.5

— Jan. 10: Buffet Style Pizza, Bladenboro, 97.0

— Jan. 10: Cain’s Grill, White Oak, 96.0

— Jan. 11: Fresh Foods meat market, Bladenboro, 93.0

— Jan. 11: Benson’s Grill, Bladenboro, 99.0

— Jan. 12: 41 Grill, Dublin, 90.5

— Jan. 12: Jeffrey’s Bistro, Dublin, 96.0

— Jan. 13: U Stop Market, Tar Heel, 95.0

— Jan. 13: Minuteman, Tar Heel, 94.0

— Jan. 16: Burger Shack, Clarkton, 95.0

— Jan. 17: Clarkton School of Discovery cafeteria, Clarkton, 99.0

— Jan. 18: Fresh Foods meat market, Clarkton, 92.5

— Jan. 19: Melton’s, Elizabethtown, 93.5

— Jan. 20: Minuteman, White Lake, 97.5

— Jan. 20: Rowan Grill, Ivanhoe, 99.0

— Jan. 20: Ski Burger, White Lake, 98.5

— Jan. 23: Fresh Foods meat market, Elizabethtown, 94.0

— Jan. 23: Dove’s Barbecue, Bladenboro, 95.0

— Jan. 24: East Arcadia School cafeteria, Riegelwood, 99.5

— Jan. 24: Baltimore Head Start, Council, superior

— Jan. 24: Golden Run, Elizabethtown, 94.5

— Jan. 25: McDonald’s, Elizabethtown, 90.0

— Jan. 25: Inman’s IGA, Dublin, 97.5

— Jan. 26: Tienda Mexicana Leon, Elizabethtown, 97.5

— Jan. 26: Hardee’s, Bladenboro, 95.0

— Jan. 30: China Town, Bladenboro, 90.0

— Jan. 31: A Tienda Y Antojitos Lupita, Elizabethtown, 93.5

— Jan. 31: Melvin’s, Elizabethtown, 99.0

